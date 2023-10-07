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TKR TV: Every throw from Gavin Wimsatt / Evan Simon versus Wisconsin

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Here's a look at every throw from Rutgers Football quarterback Gavin Wimsatt and Evan Simon in the program's 24-13 loss to Wisconsin on Saturday afternoon.

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