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TKR TV: Every throw from Gavin Wimsatt / Ajani Sheppard versus Wagner

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Here's a look at every throw from Rutgers Football quarterbacks Gavin Wimsatt and Ajani Sheppard in their 52-3 win over Wagner on Saturday.

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