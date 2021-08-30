 TKR TV: Breaking down the 2021 Rutgers Football depth chart
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TKR TV: Breaking down the 2021 Rutgers Football depth chart

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RichieSRivals

The Knight Report guys Chris Nalwasky and Richie Schnyderite take a look at and break down the 2021 Rutgers Football depth chart.

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