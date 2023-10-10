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TKR TV: 2024 five-star guard Dylan Harper updates recruitment

Richard Schnyderite • TheKnightReport
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@RivalsRichie

Yahoo Sports Krysten Peek catches up with one of the top players in the 2024 class, Dylan Harper.

The 6-foot-4 guard breaks down where things stand with Rutgers, Duke, Indiana, Auburn and Kansas and gives some insight to a decision timeframe.

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