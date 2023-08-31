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TKR POD: The latest on five-star Rutgers target Dylan Harper

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest intel on Dylan Harper's recruitment, from a possible commitment date to the recent resurgence of Bill Self/Kansas in his recruitment and much more.

If you would like to submit a voicemail for a future episode, use this link: https://www.speakpipe.com/RutgersRivals

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