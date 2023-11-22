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TKR POD: Talking all things Rutgers Athletics with AD Pat Hobbs

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Rutgers' Athletic Director to discuss a number of topics around Rutgers' sports. They dive into Jersey Mike's Arena renovations, master plan updates, NIL, possible extensions, B1G expansion and much more (0:30).

Mike and Richie then break down everything that was discussed with Pat Hobbs in-depth and talk about the start of the transfer portal season for college football (20:00).

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