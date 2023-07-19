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TKR POD: Rutgers Offers Five-Star Asa Newell + Transfer Portal Updates!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest offer for Rutgers Basketball in the class of 2024 in five-star (No. 9 overall) PF Asa Newell (Montverde Academy) (0:30). They then discuss the latest in the transfer portal for men's basketball with an update on Austin Williams (11:30) and Jeremiah Williams (16:00) before previewing Sunday's Scarlet Open which is hosted by the Knight Society (21:45).

They close with a discussion about the upcoming recruit BBQ for Rutgers Football (25:30).

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