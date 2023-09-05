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TKR POD: Rutgers/NW Recap, Schiano Temple Presser and Dylan Harper Update!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie do a full breakdown of Rutgers' 24-7 opening day win over Northwestern, starting first with overall impressions (0:30), the offensive performance (4:00), the defensive performance (19:30) and players who didn't play much that surprised us (25:00).

They then discuss the things Schiano had to say in his presser (34:00) and close by discussing Trilly Donovan's latest article about Dylan Harper taking more official visits (37:30).

If you would like to submit a voicemail for a future episode, use this link: https://www.speakpipe.com/RutgersRivals

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