News More News
ago football Edit

TKR POD: Rutgers / Michigan State preview with Spartans Illustrated

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Ryan O'Bleness of Spartans Illustrated to talk everything Michigan State prior to the Rutgers/MSU game this weekend. First they discuss the current state of the program following the dismissal of Mel Tucker and how the season has gone up to this point (0:30).

They then go over the direction MSU could go as a program (10:00) before talking how this team currently looks on offense (15:00) and defense (25:00). They close by making their predictions on how this weekend's game will go (34:30).

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}