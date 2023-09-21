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TKR POD: Rutgers / Michigan preview with Brock Heilig

The Knight Report Staff
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Brock Heilig of Maize & Blue Review to discuss everything Michigan ahead of Rutgers' matchup with the Wolverines this Saturday. First they talk about the Harbaugh suspension and how the off-season went for the Wolverines (0:30) before pivoting to how the out of conference schedule for went for Michigan (3:15).

They then dive into Michigan as a team, breaking down their offense (11:00), defense (20:00) and special teams (25:30) before each of them giving their predictions (29:30).

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