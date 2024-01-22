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TKR Pod: Rutgers Illinois Recap, Wrestling Falls to Michigan and more

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike, Richie and Craig break down Rutgers 86-63 loss on the road to Illinois and what this could mean for the rest of the season (0:30). They then discuss Rutgers Wrestling's weekend (27:30) and the latest on the Rutgers Football assistant coaching search (36:15).

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