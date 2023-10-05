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TKR POD: Rutgers Football / Wisconsin preview with Bleav In Badgers

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike is joined by Matt "The Hebrew Hammer" Bernstein and Matt Perkins of the Bleav in Badgers podcast to discuss everything Rutgers/Wisconsin. They talk about how the off-season has gone for Wisconsin, how they've played under new HC Luke Fickell to start the season, how they're adjusting to the Air Raid offense, how their defense has performed and give their predictions!

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