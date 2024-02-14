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TKR Pod: Rutgers Football promotes Scott Vallone to Tight Ends coach

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the elevation of Scott Vallone from offensive quality control coach to Tight Ends coach for Rutgers Football (0:30).

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