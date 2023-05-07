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TKR POD: Rutgers Football lands Isaiah Crumpler, RHoops transfer talk

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the commitment of WR Isaiah Crumpler from the class of 2024 out of Conley High school in Greenville, North Carolina (0:45). They then discuss the potential commitment of other members of the class of 2024 (5:00) before pivoting to basketball. They give an update on the potential transfer out of a current Rutgers basketball player (10:00) and how things seem to be trending in a positive direction on that front.

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