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TKR Pod: Rutgers drubbing of Penn State, Recruiting Updates and NIL Talk

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Chris Nalwasky to break down Rutgers' 65-45 drubbing of Penn State last night at JMA/RAC. They then discuss how the recruits who attended the game reacted, the huge announcement Knights of the Raritan and preview the Knight Society/Front Office event the guys will be a part of on 2/7.

Link for tickets to the event: tinyurl.com/yv3b94xx

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