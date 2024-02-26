Advertisement
News More News
ago other sports Edit

TKR Pod: Rutgers Basketball's woes continue + BIG Podcast Announcement!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Rutgers beat reporter Craig Epstein to discuss the backslide Rutgers' basketball is currently on, following a 63-46 loss at home vs Maryland yesterday (0:30). They then discuss the HS football camp Richie attended this weekend to get an update on how some of the top players in the area performed and where Rutgers stands in their recruitments (27:00).

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

Advertisement

TKR PODCAST IS PRESENTED BY KNIGHT AND DAY APPAREL!

Check out Knight And Day apparel's website right here!
Check out Knight And Day apparel's website right here!

Calling all Rutgers students, alumni, and fans! Are you looking for new and unique Rutgers merchandise? Knight and Day Apparel has you covered. From t-shirts and hoodies, to drinkware and pet accessories, Knight and Day focuses on providing the Rutgers Community with exclusive, one of a kind tailgating products!

Be sure to check out the links in this podcast's description to our website and social media so you can stay on top of everything Knight and Day, including new merch drops and promotional announcements. Shop now and Keep Choppin!

Knight and Day Website (CODE: RutgersRivals) - http://knightanddayapparel.com

Instagram - https://instagram.com/knight.and.day.apparel/

X - https://twitter.com/KnightandDayCo

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement