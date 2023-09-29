News More News
ago basketball Edit

TKR POD: Rutgers Basketball Preseason Practice Recap

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie get together to break down everything Richie saw and heard at Rutgers' basketball practice today, including an update on every scholarship player, who's improved most, rumblings/nuggets from practice and much more! (0:30).

They then discuss the just announced event being put on by the Knight Society and the Front Office: KNIGHTFEST PRESENTED BY KNIGHTS OF THE RARITAN (33:00). They close by updating the recruitment of 2025 five-star Trey McKenney (37:00) and discussing Rutgers' basketball ticket sales (39:30) (hint, there's not many left!)

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Football Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}