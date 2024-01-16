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TKR Pod: RU/MSU Recap, Reggie Sutton Returns and Transfer Portal Update

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike, Richie and Craig break down Rutgers Basketball's 73-55 loss at Michigan State and discuss who the reinforcements could be to save the 2023/24 basketball season (0:30). They then pivot to football and discuss Reggie Sutton's return, the linebackers coaching search and where Rutgers could go in the transfer portal (20:45).

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