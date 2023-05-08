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TKR POD: RHoops Recruit Talk with National Recruiting Analyst Rob Cassidy

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Rivals National Basketball Recruiting Analyst Rob Cassidy to talk everything Rutgers basketball recruiting.

They first get a general vibe check of where Rutgers is seen nationally in recruiting now vs a few years ago (0:55) before discussing some of Rutgers top recruits and targets. That includes Gavin Griffiths (1:50), Dellquan Warren (3:55), Lathan Sommerville (6:14), Ace Bailey (9:28), Dylan Harper (12:50) and Darius Adams (15:52).

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