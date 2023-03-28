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TKR Pod: Palmquist and Reiber in Portal, recruiting updates + spring ball

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie discuss the transfers of Oskar Palmquist and Dean Reiber and what that means for Rutgers basketball moving forward. They also discuss the assistant coaching rumors and Rutgers interest in the portal. They close by previewing spring practice for Rutgers football.

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