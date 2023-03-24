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TKR Pod: Omoruyi declares for NBA draft, Rutgers Wrestling recruiting

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie react to the new of Cliff Omoruyi declaring for the NBA draft and what that means for Rutgers basketball in 2023-24.

They then discuss some recent Rutgers wrestling news (Boone McDermott to the portal and Matt Heinrich decommitting) along with some other news that could be coming soon.

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