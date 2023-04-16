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TKR Pod: LB Sam Pilof commits, Transfer PG Noah Fernandes commits and more

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie open the show by discussing the commitment of the fourth commitment of the class of 2024 in LB Sam Pilof of Wisconsin (1:00). Next they discuss (what they can) from the scrimmage yesterday and the recruits in attendance (4:58).

They then pivot to basketball talk and discuss the commitment of former UMass PG Noah Fernandes (10:30).

They close by talking about whether or not fans should be concerned by the rest of the MBB class of 2023 signing (16:15) and the impact WBB transfer commitment Destiny Adams could have on the program and with her younger brother class of 2025 standout Darius Adams (19:45).

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