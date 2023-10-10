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TKR POD: Is this the biggest recruiting weekend in Rutgers Hoops History?

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie get together to break down the interview Dylan Harper gave to Krysten Peek of #Yahoo Sports this past weekend, highlighting the elements that are most important for #Rutgers fans (0:30).

They then preview what is the biggest visit weekend in Rutgers' basketball history, when 2024 commits Ace Bailey (five-star, No. 2 in country), Lathan Sommerville (four-star, No. 101 in country) and Bryce Dortch (three-star, former top 150 recruit) along with uncommitted prospects Dylan Harper (2024 five-star, No. 3 in country) and Trey McKenney (2025 five-star, No. 11 in country) (12:00).

They close by recapping what Head Coach Steve Pikiell said at Big Ten Media Day today (20:00) and how the official visit went for 2025 three-star guard Nigel James went last weekend (30:00).

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