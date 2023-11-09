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TKR POD: Iowa preview with Trent Condon of Locked on Hawkeyes

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike is joined by Trent Condon of Locked on low to preview everything lowa Football ahead of Saturday's matchup at Kinnick Stadium. They discuss how low's season has gone so far (0:30), their offense (5:30), their defense (10:00), their special teams (16:00), answer "Rutgers wins if?" (19:00) and they give their score predictions (21:00!

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