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TKR POD: Instant Reaction to Rutgers Hoops landing F Dylan Grant

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest commitment in the class of 2024 to the Rutgers' basketball team in F Dylan Grant (Michigan Collegiate HS in Warren, MI). They discuss his game, his connection to the staff and could he be bringing some of his 5 star teammates in the class of 2025 with him? They close with the latest on Dylan Harper's recruitment.

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