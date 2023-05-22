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TKR POD: Instant Reaction to Rutgers Hoops hiring Marlon Williamson

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down Steve Pikiell's hire of former Central Michigan assistant coach Marlon Williamson to fill the final assistant coaching spot on the staff (0:30). They discuss his background, his coaching history and drop some juicy nuggets about the hire. They close by discussing the Gavitt Games matchup for Rutgers, which may have RU face off with Cam Spencer if he lands at Georgetown (21:45).

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