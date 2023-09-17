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TKR POD: Instant Reaction to 2025 QB Sean Ashenfelder's commitment

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Mike and Richie break down the first commitment of the class of 2025 in Florida QB Sean Ashenfelder, his game and what this means for the rest of the recruiting class.

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