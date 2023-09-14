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TKR POD: Gavin Wimsatt Tape Review, Bailey/Harper Updates + Gambling Picks

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie do a tape breakdown of every throw Gavin Wimsatt made vs Temple last week (0:30). They then break down the latest with Dylan Harper, Ace Bailey, Lathan Sommerville and Bryce Dortch, including when they all will be officially visiting this fall (26:30). They close by giving their football picks for the week (40:30).

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