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TKR Pod Ep. 98: RHoops beats No. 10 Indiana, OC Talk and Transfer Portal

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Chris Nalwasky and Craig Epstein to break down Rutgers Basketball's 63-48 win vs No. 10 ranked Indiana this past Saturday.

They discuss how things are going in the Rutgers Offensive Coordinator search before diving into opening day of the transfer portal.


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