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TKR Pod Ep. 97: Interview with 2023 QB commit Ajani Sheppard

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by the newest member of the class of 2023 in QB Ajani Sheppard (Iona Prep in New Rochelle, NY)!

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