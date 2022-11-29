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TKR Pod Ep. 96: Instant Reaction to Sheppard's commitment, new OC talk

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the commitment of class of 2023 QB Ajani Sheppard out of Iona Prep in New Rochelle, New York. They then dive into some OC talk, transfer portal and drop some recruiting nuggets!

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