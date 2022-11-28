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{{ timeAgo('2022-11-28 12:23:16 -0600') }} football Edit

TKR Pod Ep. 95: RU/UMD Recap, OC Discussion and RHoops Schedule Lookahead

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

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Mike and Richie discuss Rutgers season finale loss at Maryland 37-0. They commiserate and talk about how frustrating this season has been for Rutgers fans. They then discuss what they think should happen with the OC hire vs what they think will happen with the next OC. They finish by looking ahead to the MBB upcoming 5 game brutal stretch the next few weeks.

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