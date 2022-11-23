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{{ timeAgo('2022-11-23 13:22:15 -0600') }} football Edit

TKR Pod Ep. 94: RU/UMD Preview with Maryland publisher Scott Greene

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie dive into Rutgers 55-10 loss at home on senior day vs Penn State. They discuss what went right (not much) and what went wrong (hint, a lot). They then dive into recruiting, both the class of 2023 (two new offers) and in the transfer portal (today was a busy day for the staff. They close by discussing Rutgers 72-66 loss at Mohegan Sun against Temple on Friday night before previewing Rutgers/Rider MBB tomorrow night.

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