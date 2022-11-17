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{{ timeAgo('2022-11-17 10:45:19 -0600') }} football Edit

TKR Pod Ep. 92: RU/PSU Preview, Recruit Scoop and RHoops/Temple preview

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie preview Senior Day for Rutgers football against Penn State, what to expect from the Nittany Lions and what Rutgers needs to do in order to win. They then pivot to recruiting talk, discussing where things stand for Rutgers in both football and basketball recruiting. They close by previewing Rutgers MBB's toughest test of the season so far against Temple at Mohegan Sun in CT Friday at 5pm

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