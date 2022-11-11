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TKR Pod Ep. 90: Rutgers/Michigan State Preview and MBB Game 2 Preview!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Craig break down the RU/MSU matchup this weekend in East Lansing. They go over players to watch and how they expect the game to go. They also discuss the Rutgers/Sacred Heart basketball game and the Men's Soccer B1G Championship game this Sunday at Yurcak Field.


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