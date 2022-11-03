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football
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TKR Pod Ep. 88: Rutgers / Michigan preview Trevor McCue
The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com
Mike and Richie are joined by
Maize & Blue Review's Trevor McCue to discuss Saturday's Rutgers/Michigan night game in SHI Stadium this weekend. They do a deep dive into the matchup before giving their predictions!
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