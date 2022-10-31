News More News
{{ timeAgo('2022-10-31 15:12:44 -0500') }} football Edit

TKR Pod Ep. 87: Rutgers/Minnesota recap and RHoops recap

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down Rutgers 31-0 loss at Minnesota and what it means for Rutgers over the final 4 games of the season. They dive deep into a QB discussion before moving onto basketball talk. They close by breaking down Rutgers MBB 78-65 exhibition win over Fairfield, what players impressed them and what they expect from Coach Pikiell and company in 2022-23.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

You can access the podcast by clicking any of the links below.

-- APPLE PODCASTS

-- YOUTUBE CHANNEL

-- GOOGLE PODCASTS

-- BREAKER

-- RADIO PUBLIC

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}