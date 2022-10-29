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TKR Pod Ep. 86: Instant Reaction to Rutgers losing RB Samuel Brown

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike, Richie and Craig offer our instant reactions to Rutgers Football losing starting running back Samuel Brown for the rest of the season and where the Scarlet Knights can look to in order to fill his void on offense.

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