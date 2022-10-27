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TKR Pod Ep. 85: Gophers Preview w/ Bleav in Minnesota’s Tony Liebert

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Bleav in Minnesota Football's Tony Liebert to discuss Saturday's Rutgers/Minnesota game in Minneapolis. They do a deep dive into the matchup before giving their predictions!

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