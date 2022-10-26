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{{ timeAgo('2022-10-26 12:43:56 -0500') }} football Edit

TKR Pod Ep. 84: Instant Reaction to 2023 schedule, new portal name

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie discuss the just released 2023 Rutgers football schedule. They go game by game to discuss how the season could go for Rutgers next year. Then they dive into some transfer portal talk, as a very interesting transfer portal target just entered the portal yesterday with close ties to the Rutgers football team.

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