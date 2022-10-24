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TKR Pod Ep. 83: Rutgers/Indiana recap, plus transfer portal nuggets

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike is joined by Chris Nalwasky to discuss Rutgers' 24-17 homecoming win against Indiana, snapping the home conference losing streak. They dive into what went right and what went wrong, including the new look offense and the fantastic defensive adjustments made in the game. They finish by delving into where Rutgers stands early in the transfer portal cycle.

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