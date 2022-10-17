News More News
{{ timeAgo('2022-10-17 17:13:58 -0500') }} football Edit

TKR Pod Ep. 81: Bye Week Recap, Recruiting Roundup & RHoops Preview!

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Chris Nalwasky and Craig Epstein to discuss how Rutgers football handled it's bye week, update you on where Rutgers stands in football/basketball recruiting, discuss what they saw in the basketball practice they attended and JMA (RAC) renovations

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

You can access the podcast by clicking any of the links below.

-- APPLE PODCASTS

-- YOUTUBE CHANNEL

-- GOOGLE PODCASTS

-- BREAKER

-- RADIO PUBLIC

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}