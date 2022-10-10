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TKR Pod Ep. 80: Instant Reaction to Gleeson firing, Nebraska game recap

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the Rutgers/Nebraska game before discussing the firing of OC Sean Gleeson.

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