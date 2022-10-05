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TKR Pod Ep. 79: Nebraska game preview with Barstool Sports TJ Hitchings

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by special guest TJ Hitchings of Barstool Sports to discuss Friday night's game vs Nebraska. They discuss how TJ became a Rutgers superfan, the Barstool College Football Show coming to Piscataway and give their game predictions.

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