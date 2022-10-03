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TKR Pod Ep. 78: Rutgers / Ohio State Recap

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie are joined by Chris Nalwasky to discuss Rutgers' 49-10 loss at the Shoe vs Ohio State. The go into what went wrong, what went right and a little recruiting as well.

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