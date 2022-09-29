News More News
{{ timeAgo('2022-09-29 16:15:00 -0500') }} football Edit

TKR Pod Ep. 77: Ohio State Preview with Buckeye Huddle's Alex Gleitman

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Richie Schnyderite speaks with Buckeye Huddle's Alex Gleitman to preview the upcoming matchup versus Ohio State, along with some recruiting updates on the Rutgers Football front as well.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

You can access the podcast by clicking any of the links below.

-- APPLE PODCASTS

-- YOUTUBE CHANNEL

-- GOOGLE PODCASTS

-- BREAKER

-- RADIO PUBLIC

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}