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TKR Pod Ep. 75: Rutgers/Temple 16-14 victory recap

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Chris Nalwasky joins Mike and Richie to review the underwhelming 16-14 victory in Philly vs Temple. They discuss the offensive woes, the stout run defense, the positives, the negatives and everything in-between.

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