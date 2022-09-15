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TKR Pod Ep. 74: Temple Preview with Kyle Gauss of OwlScoop.com

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down Temple with OwlScoop.com's Kyle Gauss. They go over players to watch, what to expect from Temple, thoughts on the AAC/conference realignment, thoughts on Temple in the era of NIL and the transfer portal, thoughts on Stan Drayton and predictions

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