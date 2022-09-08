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TKR Pod Ep. 72: Instant Reaction to 2023 RB Jashon Benjamin commitment

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie break down the latest commitment to RU football in class of 2023 RB Jashon Benjamin (Pahokee, FL) and discuss the visitor list for Saturday's home opener vs Wagner.

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