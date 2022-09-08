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TKR Pod Ep. 71: Rutgers recruiting update / Wagner preview

The Knight Report Podcast
Rutgers.Rivals.com

Mike and Richie update where Rutgers stands in both football and basketball recruiting for the class of 2023 and they preview this Saturday's home opener vs Wagner.

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